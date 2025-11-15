JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Sore Bakal Gerimis & Hujan Lebat

Sabtu, 15 November 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (15/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai siang hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur hampir seluruh kawasan.

Siang dan sore hujan lebat disertai petir melanda Dau, Karangploso, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya berawan dan berangin hingga berkabut di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
