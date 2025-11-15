Cuaca Surabaya Hari Ini, Gerimis Mengguyur Sejak Pagi Hingga Sore

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (15/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Paginya berpotensi hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya seluruh kawasan gerimis. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-7 kilometer per jam.