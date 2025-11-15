Cuaca Jawa Timur 15 November 2025, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (15/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Trenggalek, dan Tulungagung. Gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Sorenya gerimis mengguyur mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-21 kilometer per jam.