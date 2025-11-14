Mahfud MD Ungkap Ada 27 Masalah di Tubuh Polri

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Tim Reformasi Polri Prof Mahfud MD mencatat ada 27 masalah di tubuh Polri. Seluruh temuan itu berdasarkan laporan yang dia terima dari masyarakat.

Saat ini, pihaknya akan berdiskusi dengan tim untuk melakukan penyelesain terkait masalah tersebut.

“Itu saya mencatat 27 masalah. Dari begitu banyak itu setiap ada orang lapor saya catat,” kata Mahfud di Kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Jumat (14/11).

Mahfud mengungkapkan laporan masalah yang diterima itu mencakup berbagai isu, di antaranya, penganiayaan, narkoba hingga pemerasan.

“Kalau dikelompokkan mungkin bisa menjadi empat kelompok besar lah mungkin,” jelasnya.

Dia menegaskan tidak ada masalah yang prioritas. Semua persoalan tersebut memiliki bobot yang sama dan tidak akan diprioritaskan secara khusus.

Baca Juga: DVI Polda Jatim Kirim 14 Sampel DNA Terakhir Korban Ponpes Al Khoziny ke Mabes Polri

“Kami tidak membuat penilaian sepihak. Semua temuan disampaikan ke Polri, dicocokkan datanya, lalu dibahas bersama untuk mencari solusi,” jelasnya.

Mahfud menyampaikan bahwa tim reformasi ini bukan atasan Polri sehingga semua aduan dan masalah yang telah kerucutkan harus dicarikan solusi.