15 Pelajar SMP di Surabaya Positif Narkoba, Eri Ingatkan Pengawasan Orang Tua

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta orang tua lebih intens mengawasi putra putri tercinta, agar terhindar dari jeratan narkoba.

Himbauan ini disampaikan menyusul temuan 15 pelajar SMP di Jalan Kunti Kota Surabaya, dinyatakan positif narkoba seusai menjalani tes urine yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Timur.

“Saya minta orang tua evaluasi diri dan sadar akan perannya, dalam mengasuh masing masing anaknya,” ujar Eri, Jumat (14/11).

Meski Jalan Kunti kerap menjadi tempat yang mengkhawatirkan dalam peredaran kasus narkotika, namun pihaknya telah menyediakan pos terpadu di kawasan tersebut.

“Kami juga bersama BNN, rutin melakukan pencegahan agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.

Mantan Kepala Bappeko Surabaya tersebut menegaskan, penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja.

"Jangan sampai orang tua lengah dalam mengawasi anaknya, dan melakukan salah satu bentuk kenakalan remaja,” bebernya.

Dia berpesan kepada orang tua agar sadar menjaga anaknya dan lingkungannya. Tidak hanya sekedar menyerahkan anak ke sekolah.