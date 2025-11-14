4 Mahasiswa Unusa Sabet Prestasi Membanggakan di Tingkat Internasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 4 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), meraih Juara 1 (Gold Award) dalam ajang International Reels Challenge: Accounting in Action (IRCAiA).

Keempat mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Teknologi Digital merupakan penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK).

Mereka ialah Alfi Lailatul Fitriyah, Binti Laelatul Magfuroh, Siti Ida Fauziah dan Arinda Tri Aprilia. Ajang tersebut diselenggarakan oleh Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia.

Perwakilan Tim, Binti Laelatul Magfuroh mengatakan, tema yang diusung adalah Accounting for Sustainability: Profit, People, and Planet.

“Tema ini menegaskan akuntansi modern tidak hanya berfokus pada angka dan laporan keuangan semata, tetapi juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujar Laelatul, Kamis (13/11).

Menurutnya, Akuntansi sebagai bidang yang dikenal hanya berkaitan dengan angka, semata-mata ingin mereka patahkan dengan kontribusi akuntansi terhadap keberlanjutan.

“Akuntansi juga miliki peran dalam membentuk bisnis yang memperhatikan keberlanjutan.Serta bisa menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara profit, people, dan planet,” jelasnya.

Para mahasiswa semester 5 tersebut tidak menyangka, dapat meraih Gold Award pada kompetisi internasional. Sebab ada banyak lawan dari negara lain yang mereka hadapi dalam kompetisi ini.