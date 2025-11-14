Mahasiswa Unair Inisiasi Turnamen Sepak Bola Marbot se-Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-25 Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) yang menempuh mata kuliah Perencanaan Event menggelar turnamen mini soccer bertajuk Marbot Soccer League antar marbot se-Jawa Timur.

Ajang ini menjadi pertemuan perdana para marbot dari berbagai kabupaten/kota di Jatim dalam satu kompetisi olahraga.

Turnamen digelar dua hari, dengan babak penyisihan berlangsung pada 13 November dan semifinal serta final pada 14 November 2025.

Baca Juga: 72 Tim Pelajar di Jatim Ikuti turnamen BNI Wondr Futsal Series 2025

Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Al-Akbar Sudjak mengatakan melalui kegiatan ini, para marbot didorong tidak hanya menjaga semangat pengabdian di masjid, tetapi juga mempererat ukhuwah Islamiyah lewat olahraga yang sehat dan menjunjung sportivitas.

“Masjid Nasional Al-Akbar sangat mengapresiasi inisiatif dan semangat para mahasiswa dalam menyelenggarakan Marbot Soccer League ini,” ujar Sudjak, Jumat (14/11).

Sementara itu, Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Unair Titik Rahayu mengatakan Marbot Soccer League memiliki makna khusus karena menjadi langkah awal mempererat silaturahmi antar marbot se-Jawa Timur sekaligus memeriahkan HUT ke-25 Masjid Nasional Al-Akbar.

Dia menyampaikan apresiasi kepada panitia yang berhasil mengemas kegiatan tersebut dengan baik.

“Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sportivitas, tetapi juga mempererat silaturahmi dan menumbuhkan kepedulian sosial antar marbot di seluruh Jawa Timur,” ujar Titik.