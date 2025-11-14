Resmi Dibuka, Kakkoi Manyar Hadirkan All You Can Eat Premium & Ruangan Luas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Setelah sukses menghadirkan pengalaman kuliner all you can eat sejak 2021, Kakkoii kembali membuka cabang baru di kawasan Manyar, Surabaya.

Kehadiran restoran ini menjawab kebutuhan warga Surabaya yang gemar berkumpul dan menikmati hidangan bersama teman maupun keluarga besar.

Mengusung konsep Makan Sepuasnya Bareng Teman dan Keluarga Besar, Kakkoii Manyar hadir dengan ruang yang lebih luas dan nyaman.

Area makan yang lega membuat restoran ini cocok menjadi lokasi berbagai acara, mulai dari kumpul santai, arisan, ulang tahun, hingga reuni keluarga.

“Cabang Manyar ini merupakan komitmen kami untuk menjadi destinasi utama yang tidak hanya menyajikan makanan premium, tetapi juga tempat mempererat hubungan keluarga dan pertemanan,” ujar Asisten Manajer Kakkoii Manyar Charles.

Sebagai brand yang dipercaya sejak 2021, Kakkoii tetap konsisten menyajikan beragam hidangan berkualitas dengan sistem all you can eat.

"Pengunjung dapat menikmati daging sapi premium seperti slice beef untuk shabu-shabu dan grill, aneka seafood segar seperti udang, kerang, dan cumi, serta berbagai pilihan daging ayam," katanya.

Charles menambahkan konsep DIY (Do-It-Yourself) juga menjadi daya tarik tersendiri, yaitu pelanggan bebas memanggang atau merebus bahan sesuai selera menggunakan bumbu racikan khas Kakkoii. Pengalaman makan makin lengkap dengan sajian nasi, appetizer, sayuran segar, tempura, dessert, hingga berbagai pilihan minuman dan es krim.