Epson Luncurkan EcoTank Generasi Terbaru, Cetak Lebih Cepat & Hemat untuk Pelaku UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson, perusahaan printer Ink Tank nomor satu di dunia, meluncurkan tiga printer All-in-One EcoTank generasi terbaru: L4360, L6370, dan L6390. Ketiga model ini hadir untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) meningkatkan efisiensi, menekan biaya operasional, dan tetap menghasilkan kualitas cetak profesional.

Peluncuran lini terbaru ini menjawab kebutuhan pelaku UMKM, di mana 72,2 persen di antaranya masih menghadapi kekhawatiran soal meningkatnya biaya operasional bisnis. Epson menawarkan solusi cetak yang hemat energi, tangguh, serta mudah digunakan, dengan teknologi yang dirancang khusus untuk mendukung usaha agar tetap produktif dan kompetitif.

Hemat Energi Berkat Teknologi Heat-Free

Sebagai penerus model L4260, L6270, dan L6290, seri EcoTank terbaru dibekali teknologi Heat-Free, yang memungkinkan proses cetak tanpa panas. Teknologi ini menghadirkan kecepatan cetak lebih tinggi, konsumsi daya lebih rendah, serta masa pakai yang lebih panjang.

Epson mengeklaim teknologi ini mampu memberikan penghematan energi dan bahan habis pakai hingga 84 persen, sekaligus membantu bisnis mengadopsi operasional yang lebih ramah lingkungan.

Desain Ringkas, Tangguh, dan Profesional

Ketiga model hadir dalam desain modern dengan ukuran ringkas—37,5 x 34,7 x 18,7 cm—tetapi tetap kokoh. Untuk seri L4360 berbobot 5,2 kg, lalu L6370 dan L6390 masing-masing 7,2 kg dan 7,3 kg.

Setiap unit dilengkapi indikator status terbaru yang memudahkan pengguna memantau proses cetak, serta desain minimalis yang mudah menyatu dengan ruang kerja.

Untuk jaminan durabilitas, L4360 memiliki garansi 2 tahun atau hingga 50.000 halaman. Adapun L6370 dan L6390 mendapat garansi 2 tahun atau 100.000 halaman. Pengguna juga berhak atas tambahan garansi 2 tahun gratis jika mendaftarkan produk lewat MyEpson Portal.

Lebih Cepat, Lebih Produktif

Dari sisi performa, seri EcoTank terbaru membawa peningkatan signifikan.