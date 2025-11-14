Siswa SMAN 15 Surabaya Temukan Kelabang Pada MBG

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Siswa SMAN 15 Surabaya menemukan kelabang pada menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hewan itu ditemukan di salah satu ompreng yang dibagikan kepada siswa pada Kamis (13/11).

Kepala SMAN 15 Surabaya Johanes Mardijono menjelaskan kelabang itu ditemukan pada menu sayuran.

“Iya, cuma satu porsi. Maksudnya pas seperti biasa membagi terus ada anak-anak makan begitu terus di sayurnya ada itu. Itu ada kelabangnya,” kata Johanes dihubungi, Jumat (14/11).

Baca Juga: Keracunan MBG di Magetan Diduga karena Alat Masak Tidak Higienis

Temuan itu, langsung dilaporkan dan makanan dikembalikan ke SPPG untuk ditindalanjuti.

“Ya, enggak dimakan. Jadi, dikembalikan. Kami kan enggak membuang ya, kami tunjukkan biasa begitu. Ya, dibawa SPPGnya. Hanya satu porsi,” jelasnya.

Johanes mengungkapkan persoalan terkait MBG ini bukan kali pertama, sebelumnya siswa SMAN 15 juga melaporkan menu makanannya basi.

"Meski demikian, program MBG di SMAN 15 tetap berjalan. Pengecekan dan evaluasi langsung dilakukan hari itu juga.

“Tidak (distop) ya, kalau itu mesti ada sih dari kemarin dari kesehatan, dari kepolisian, Koramil, terus dari Polsek sudah ngobrol dengan MBG-nya juga gitu. Evaluasi di sini gitu,” katanya.