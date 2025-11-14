Untag Surabaya Gagas Sarasehan Besar PTS Jatim, Bahas PTN-BH hingga Kampus Asing

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya menginisiasi langkah berbeda di tengah dinamika pendidikan tinggi nasional. Alih-alih berjalan sendiri dengan status akreditasi unggul, kampus tersebut memilih merangkul perguruan tinggi swasta (PTS) lain melalui forum Sarasehan Transformasi Badan Penyelenggara dan PTS Menuju PTS Unggul Berkelas Dunia.

Kegiatan yang digagas Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya itu akan di Ruang R. Soeparman Hadipranoto, Lantai 9 Gedung Grha Wiyata Untag Surabaya pada digelar Selasa, 18 November 2025, mulai pukul 09.00 WIB. Ratusan pimpinan yayasan dan rektor PTS se-Jatim dijadwalkan hadir.

Sarasehan menghadirkan tiga tokoh pendidikan tinggi nasional, yakni Dirjen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Dr Khairul Munadi, Kepala LLDIKTI Wilayah VII Prof Dr Dyah Sawitri, serta Ketua Umum ABPPTSI Prof Thomas Suyatno.

Dalam paparannya nanti, Prof Khairul akan menjelaskan arah kebijakan pemerintah terkait PTN-BH dan masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia. Prof Thomas bakal menyoroti tantangan yang dihadapi PTS dalam menjaga keberlanjutan dan mutu pendidikan. Sementara Prof Dyah akan memetakan persoalan PTS di daerah dan membuka ruang sinergi antara kampus, yayasan, dan pemerintah.

Ketua YPTA Surabaya J Subekti mengatakan inisiatif sarasehan lahir dari semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap dinamika PTS di tengah perubahan regulasi pendidikan tinggi.

Menurutnya, beberapa kebijakan baru, seperti PTN-BH, memang bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi negeri. Akan tetapi di sisi lain berdampak langsung pada PTS.

Baca Juga: Untag Surabaya Raih Anugerah Kampus Unggulan 2025 dari LLDIKTI Wilayah VII

“Momen ini sekaligus jadi wadah hearing antara PTS dengan pemerintah. Agar suara PTS lebih didengarkan,” ujar Subekti.

Dia menambahkan tantangan kian besar dengan rencana hadirnya perguruan tinggi asing, delapan di tingkat nasional dan lima di Jawa Timur. Menurutnya, sebagai kampus berakreditasi unggul yang berprestasi di tingkat Asia, Untag Surabaya memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung sesama PTS.