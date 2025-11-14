Surabaya Jadi Magnet Bisnis, IFBEX 2025 Bawa 105 Brand & Promo Investasi Besar-besaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya kembali menjadi pusat perhatian bisnis nasional dengan digelarnya International Franchise and Business Exchange Expo (IFBEX) 2025, pameran franchise dan peluang usaha terbesar di Jawa Timur. Ajang ini berlangsung pada 28–30 November 2025 di Surabaya Convention Center (SCC) Pakuwon Mall.

IFBEX digagas oleh PT Myevent Promosindo Asia bersama HIKPI, Kadin Jawa Timur, APTIKNAS, dan DK Consulting Group, serta didukung oleh Bank BRI dan PT Pertamina (Persero). Pameran ini juga mendapat dukungan dari Kemendag RI, Kemenparekraf, Dinas Koperasi & UKM Jatim, Bursa Efek Indonesia (IDX), CEO Jatim, dan sejumlah komunitas bisnis nasional.

CEO PT Myevent Promosindo Asia Karen Wiraraharja menjelaskan IFBEX dirancang untuk memperkuat ekosistem franchise, kemitraan, lisensi, dan solusi ritel yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami ingin menjadi jembatan antara investor dengan brand-brand potensial yang siap berkembang,” ujar Karen tertulis, Jumat (14/11).

Dia mengatakan industri waralaba di Indonesia tumbuh stabil 5 persen per tahun dan masih menyimpan peluang ekspansi yang besar. Data Kemendag RI menunjukkan persebaran franchise masih terpusat di Pulau Jawa, sementara sektor makanan dan minuman mendominasi dengan porsi 47,92 persen.

Pada 2024, omzet industri waralaba mencapai Rp143,25 triliun dan menyerap hampir 98 ribu tenaga kerja, menunjukkan potensi signifikan bagi ekonomi nasional.

IFBEX 2025 menargetkan 35.000 pengunjung dan menghadirkan 105 brand dari berbagai sektor. Tiket masuk dibanderol Rp30.000 dengan berbagai promo investasi, cicilan kemitraan, voucher, hingga hadiah langsung.

Ketua Umum Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto menilai IFBEX sangat strategis dalam mendorong tumbuhnya wirausaha baru di Jatim, terutama di tengah ketimpangan antara jumlah lulusan dan lapangan kerja.