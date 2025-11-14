Cuaca Malang Hari ini, Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut Pagi Sampai Malam

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (14/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Karangploso, Poncokusumo, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Sumberpucung, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Turen, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Donomulyo, Gedangan, dan Sumbermanjing Wetan. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-28 derajat celsius.