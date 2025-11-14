JPNN.com

Cuaca Surabaya Hari Ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Diguyur Gerimis

Jumat, 14 November 2025 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari Ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Diguyur Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (14/11).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bubutan, Bulak, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Rungkut, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.



Sorenya gerimis mengguyur Bubutan, Bulak, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Kenjeran, Krembangan, Mulyorejo, Pabean Cantikan, Rungkut, Sawahan,

Gerimis juga mengguyur Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-11 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis diprakirakan mengguyur sejumlah kawasan.
