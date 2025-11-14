Cuaca Jawa Timur 14 November 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (14/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Blitar, Kota madiun, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar dan Kota Blitar. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-19 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)