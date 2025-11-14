Pemprov Jatim Sambut Baik AI-RAN Research Center Pertama di Asia di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik langkah Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bersama Nokia dan NVIDIA meresmikan AI-RAN Research Center pertama di Asia yang berlokasi di Surabaya.

Fasilitas ini dinilai menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaikan apresiasi tinggi atas dipilihnya Surabaya sebagai lokasi pusat riset tersebut. Dia menilai hal ini mencerminkan kepercayaan industri terhadap potensi SDM dan ekosistem pendidikan di Jawa Timur.

“Kami berterima kasih kepada Indosat yang memulai inisiatif strategis ini dari Jawa Timur. Kehadiran AI-RAN Research Center memperkuat posisi provinsi ini sebagai tech hub nasional dan membuka peluang besar bagi kolaborasi riset serta pengembangan talenta digital,” ujar Sherlita, Kamis (13/11).

Sherlita juga mengapresiasi kolaborasi Indosat dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan SMK Telkom Surabaya dalam riset dan pelatihan AI untuk jaringan telekomunikasi. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bukti nyata kesiapan institusi pendidikan menghadapi lompatan teknologi.

“Kerja sama Indosat dengan ITS dan SMK Telkom menunjukkan dunia pendidikan kita siap terlibat langsung dalam inovasi digital. Ini memperkuat link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga muda Jatim,” tuturnya.

Baca Juga: Untag Surabaya Latih Mahasiswa Kedokteran Gunakan AI untuk Cari Referensi Akademik

Pemprov Jatim melalui Dinas Kominfo akan menindaklanjuti kehadiran pusat riset AI itu dengan sejumlah program strategis. Salah satunya integrasi riset AI untuk peningkatan layanan publik, penguatan smart city, dan pengembangan ekonomi digital di berbagai daerah.

“Kami sedang menyiapkan program untuk menerapkan riset AI ke agenda transformasi digital pemerintah daerah. Fokusnya pada layanan publik yang lebih efisien, prediktif, dan mudah diakses,” katanya.