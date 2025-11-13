JPNN.com

Tes Urine Dadakan di Jalan Kunti Surabaya, 15 Pelajar Positif Narkoba

Kamis, 13 November 2025 – 20:52 WIB
Ilustrasi narkoba. ANTARA/HO

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Jawa Timur melakukan tes urine terhadap 50 pelajar SMP dan SMA yang berada di Jalan Kunti Surabaya. Hasilnya, 15 pelajar positif narkotika. Saat ini, mereka menjalani proses rehabilitasi.

Kepala BNNP Jatim Brigjen Budi Mulyanto menyampaikan temuan ini menambah daftar panjang kasus narkoba menyasar pelajar, miris memang.

“Ya, ini suatu keprihatinan yang harus kita rumuskan bersama, kami harus mempunyai satu misi untuk menyelamatkan mereka,” kata Budi, Kamis (13/11).

Budi menyampaikan perlu penanganan serius agar generasi penerus bangsa ini lepas dari jeratan narkoba.

Diperlukan kerja sama antara berbagai pihak agar kasus serupa tidak terulang. Menurutnya, ada empat komponen yang harus terlibat untuk mengatasi kasus ini.

“Pertama, kami kerjakan anaknya dulu (dilakukan rehabilitasi),” kata Budi.

Kedu sampai keempat adalah peran orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.

“Empat, ini yang harus kami kerjakan bersama bagaimana untuk mengentaskan, menyelamatkan adik-adik kami ini dari ketergantungan narkotika. Ingat, 50 orang sampling, 15 orang adalah pengguna aktif daripada narkotika di usia SMP,” jelasnya.

Sebanyak 15 dari 50 pelajar di Surabaya positif narkoba seusai menjalani tes urine.
