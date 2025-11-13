Dendam dari Aplikasi Kencan, Pemuda di Surabaya Dibacok hingga Luka Parah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Pabean Cantikan, Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, menangkap seorang pria berinisial AH (28) seusai terlibat dalam aksi pengeroyokan dan pembacokan di kawasan lorong Hotel Jagalan Raya, Sabtu (8/11) dini hari.

Korban dalam insiden ini adalah HD (25), warga Jalan Kapas Madya, Kecamatan Tambaksari, yang mengalami luka bacok serius dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Seksi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto, membenarkan peristiwa berdarah tersebut. Menurutnya, kasus itu dipicu oleh dendam pribadi antara pelaku dan korban yang berawal dari kenalan lewat aplikasi kencan daring.

“Konflik ini bermula dari interaksi AH dengan seorang perempuan bernama SA di aplikasi ME Chat. Mereka sempat janjian di Hotel Jagalan, tapi pelaku merasa tertipu karena wajah perempuan itu berbeda dari foto di aplikasi,” ujar Suroto, Selasa (11/11).

Karena merasa kecewa, AH membatalkan pertemuan dan hanya memberikan uang Rp150 ribu sebagai ganti rugi. Namun, di perjalanan turun dari hotel, dia bertemu dengan HD.

“Korban sempat menegur AH. Sekilas memang sepele, tapi rupanya menimbulkan dendam di hati pelaku,” katanya.

Beberapa minggu kemudian, AH kembali ke lokasi dan bertemu lagi dengan korban. Setelah sempat pergi mengantar temannya, AH pulang ke rumah mengambil celurit dan mengajak kakaknya AZ serta dua rekannya, AK dan Mas, untuk menyerang korban.

“Setibanya di lokasi, mereka langsung menyeret korban ke lorong hotel. Kakak pelaku memukul lebih dulu, lalu AH mengayunkan celurit berkali-kali ke tubuh korban,” jelas Suroto.