JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tingkatkan Penjualan, Mendag Budi Ajak Pedagang Pasarkan Produk Lewat Digital

Tingkatkan Penjualan, Mendag Budi Ajak Pedagang Pasarkan Produk Lewat Digital

Kamis, 13 November 2025 – 16:07 WIB
Tingkatkan Penjualan, Mendag Budi Ajak Pedagang Pasarkan Produk Lewat Digital - JPNN.com Jatim
Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mendorong para pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap eksis dan mampu meningkatkan penjualan. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso mendorong para pedagang pasar tradisional untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap eksis dan mampu meningkatkan penjualan.

Salah satu caranya, kata Budi, adalah dengan memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pasar serta menyediakan layanan pembayaran nontunai menggunakan QRIS.

Hal itu disampaikan Budi saat menghadiri kegiatan Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) di Pasar Sememi, Surabaya, Kamis (13/11).

Baca Juga:

“Sekarang ini sudah era digital. Banyak orang ke pasar tidak lagi membawa uang tunai, tapi cukup pakai handphone. Jadi, Bapak Ibu pedagang harus paham penggunaan QRIS agar bisa melayani pembeli dengan lebih praktis,” ujar Budi.

Menurut Budi, kebiasaan masyarakat dalam berbelanja kini telah berubah. Banyak pembeli memilih metode pembayaran digital karena dianggap lebih aman dan efisien dibanding membawa uang tunai.

“Kalau bawa uang tunai kan rawan dicopet, tetapi kalau uangnya di handphone, malah bisa lebih banyak transaksi. Peluang belanja juga makin besar,” jelasnya.

Baca Juga:

Selain itu, Mendag juga mengimbau para pedagang untuk mulai memasarkan produk secara onlinemelalui marketplace atau media sosial.

Langkah ini dinilai penting agar pembeli tetap bisa bertransaksi meski tidak datang langsung ke pasar.

Mendag ajak pedagang melek teknologi agar usahnya tetap eksis dan berkembang
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Mendag budi santoso Mendag Budi Santoso Pasar Sememi Surabaya Pedagang Pasar Sememi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU