Kemen PUPR Cek Lokasi Baru Pembangunan Ponpes Al Khoziny, Luas Capai 4.100 Meter

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah pusat mengecek lokasi baru pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny pascaambruk pada 29 September di Jalan Antartika, Desa Siwalanpanji, Sidoarjo, Kamis (13/11).

Pengecekan itu, sebagai langkah awal untuk mempersiapkan kondisi awal sebelum sebelum groundbreaking yang dijadwalkan pada 25 November dan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dewi Chomistriana menjelaskan Ponpes Al Khoziny akan dibangun ulang di lahan seluas 4.100 meter persegi sesuai dengan yang disediakan oleh yayasan.

“Yang sekarang ini kami sedang siapkan detail engineering design-nya, mudah-mudahan bisa segera disetujui dan di-approve. Total luasannya 4.100 sesuai dengan ketersediaan lahan yang disiapkan oleh yayasan. Jadi, ini sekarang kami sedang berproses untuk menyelesaikan administrasi tanahnya,” kata Dewi.

Dewi menjelaskan alasan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di lokasi berbeda karena mempertimbangkan akses. Sebab, menurutnya, lokasi sebelumya aksesnya sulit untuk pengerahan alat berat.

“Kami mempertimbangkan di sana tentunya ada proses yang tetap harus berjalan, kemudian kami bisa lihat di sana aksesnya juga sangat terbatas pada saat kemudian terjadi kejadian seperti kemarin, akses untuk alat berat itu juga sangat sulit,” jelasnya.

Dia mengatakan akses yang mudah merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi terkait keandalan bangunan.

“Jadi, kalau terjadi kebakaran, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu ada kemudahan akses dari sarana-prasarana yang menanggulangi terjadinya bencana, itu bisa mudah untuk masuk. Jadi, di sini kami lihat aksesnya sangat mudah, dekat dengan jalan raya, cukup lebar jalannya. Jadi, kami kira pemindahan ini adalah jalan yang terbaik,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)