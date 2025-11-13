Video Cium Anak Viral, Gus Elham Akui Salah dan Minta Maaf

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pendakwah asal Kediri Elham Yahya Luqman atau Gus Elham akhirnya buka suara setelah videonya mencium anak-anak perempuan viral dan menuai kecaman publik.

Dalam pernyataannya, Gus Elham menyampaikan permohonan maaf terbuka dan mengakui tindakannya merupakan kekhilafan.

“Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Elh Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi,” ujar Gus Elham, dikutip Kamis (13/11).

Dia menyebut peristiwa itu menjadi pelajaran penting agar lebih berhati-hati saat berdakwah dan menjaga etika di ruang publik.

“Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa,” katanya.

Dia menjelaskan video yang beredar merupakan rekaman lama yang telah dihapus dari seluruh akun media sosial resminya. Ia menegaskan bahwa anak-anak dalam video tersebut berada dalam pengawasan orang tua masing-masing yang mengikuti kegiatan pengajian rutin.

“Video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus. Anak-anak dalam video itu berada dalam pengawasan orang tua mereka yang mengikuti pengajian rutin saya,” kata dia.

Meski begitu, dia kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.