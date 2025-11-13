Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Sore Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (13/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Karangploso, Lawang, Pakis, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Dau, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kasembon, Ngajum, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-29 derajat celsius.