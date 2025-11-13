Cuaca Surabaya Hari Ini, Siang dan Sore Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (13/11).

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siangnya masih berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)