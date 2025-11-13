Cuaca Jawa Timur 13 November 2025, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (13/11).

Paginya hujan lebat ringan atau gerimis mengguyur Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Lumajang, Magetan, Ngawi, dan Sumenep. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Probolinggo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)