Rem Blong, Truk Fuso Tabrakan Beruntun di Lereng Semeru: 1 Tewas, 4 Luka-Luka

jatim.jpnn.com, LUMAJANG - Kecelakaan beruntun terjadi di lereng Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang. Satu orang tewas, dua luka berat, dan dua lainnya luka ringan setelah truk Fuso bermuatan kayu mengalami rem blong di kawasan Candipuro, Selasa (11/11) petang.

Kepala Unit Gakkum Satlantas Polres Lumajang Ipda Dendy Cucu mengatakan truk Mitsubishi Fuso bernomor polisi N-9858-UZ melaju dari arah barat ke timur di jalan menurun dengan kecepatan sedang sebelum kehilangan kendali.

“Hasil analisis kejadian, pengemudi truk kurang waspada dan tidak mampu mengontrol kendaraan yang mengalami rem blong sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas,” ujar Dendy di Lumajang, Rabu (12/11).

Kecelakaan beruntun melibatkan sejumlah kendaraan dan menabrak rumah hingga mengakibatkan satu korban pengendara motor meninggal dunia di tempat kejadian dan empat korban lainnya mengalami luka-luka yang terjadi di jalan raya Desa/Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Selasa (11/11) petang.

"Kronologinya, kendaraan truk Mitsubishi Fuso bermuatan kayu berjalan dari arah barat ke timur dengan kecepatan sedang di jalan menurun, kemudian mengalami rem blong dan menabrak bagian belakang kendaraan truk Isuzu Nopol N-8510-EZ yang berjalan searah di depannya," katanya.

Kendaraan tersebut kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Mio Nopol N-3393-ZG yang melaju dari arah timur ke barat (berlawanan) dan menabrak warga yang berada di dalam rumah sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.

“Akibat kecelakaan itu, satu pengendara sepeda motor bernama Rika Umami (39) warga Desa Sumberejo, Kecamatan Candipuro, meninggal dunia di tempat kejadian,” jelas Dendy.

Sementara itu, pengemudi truk Fuso M Ali Yusuf mengalami luka berat dan dirawat di RSUD Pasirian Lumajang. Sopir truk Isuzu Jumat Hartono hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke Puskesmas Candipuro.