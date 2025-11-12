Lewat Program Bicara Film, Kemenekraf Ajak Anak Muda Surabaya Angkat Kearifan Lokal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) terus memperkuat dukungan terhadap sineas muda di berbagai daerah, termasuk Surabaya, melalui fasilitasi, pendampingan, dan kolaborasi lintas sektor untuk memajukan industri perfilman lokal.

Tenaga Ahli Menteri Ekonomi Kreatif Bidang Perencanaan Keuangan dan Program Riwud Mujirahayu mengatakan subsektor film menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

“Kami membantu, membimbing, dan memfasilitasi sineas muda agar dapat berkolaborasi, meningkatkan kualitas, dan memproduksi film pendek maupun film berdurasi panjang,” ujar Riwud saat menghadiri kegiatan Bicara Film: Merayakan Kearifan Lokal lewat Sinema di Surabaya, Rabu (12/11).

Riwud menjelaskan Kemenkraf memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif, termasuk film, fesyen, kuliner, dan kriya, yang seluruhnya dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, media, hingga lembaga pendukung lainnya.

“Ekonomi kreatif itu tumbuh dari daerah. Karena itu kami hadir langsung ke Surabaya untuk memfasilitasi sineas muda agar terus berkarya, baik lewat film dokumenter maupun film berorientasi internasional,” ujarnya.

Namun, di tengah semangat pengembangan tersebut, Kemenkraf masih menghadapi keterbatasan anggaran dan fasilitas produksi.

“Anggaran kami memang masih terbatas, tapi komitmen kami tetap kuat untuk terus mengawal sineas muda, khususnya di Surabaya, agar bisa meningkatkan produksi dan kolaborasi,” tutur Riwud.

Meski belum dapat memberikan jaminan pembiayaan langsung, Kemenkraf tetap menjalankan program pendampingan keuangan bagi pelaku industri kreatif di berbagai daerah.