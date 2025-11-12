Presdir Freeport Tony Wenas Ajak Ribuan Mahasiswa ITS Pahami Pertambangan Berkelanjutan

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 18:40 WIB
Presdir Freeport Tony Wenas beri kuliah umum di ITS Surabaya, ajak ribuan mahasiswa pahami pentingnya pertambangan berkelanjutan dan ramah lingkungan, Rabu (12/11). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, mengajak ribuan mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) memahami pentingnya pertambangan berkelanjutan.

Ajakan itu disampaikan dalam kuliah umum bertema Pertambangan Terintegrasi dari Hulu ke Hilir untuk Masa Depan Berkelanjutan di Graha ITS Surabaya, Rabu (12/11).

Acara yang dihadiri sekitar 1.300 mahasiswa ini menjadi bagian dari rangkaian Reuni Akbar Alumni ITS 2025 yang digagas oleh Ikatan Alumni (IKA) ITS.

Dalam kuliahnya, Tony mengatakan industri tambang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia dan tetap bisa berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.

“Dari bangun tidur hingga tidur lagi, manusia tidak bisa lepas dari hasil tambang. Namun, yang terpenting adalah bagaimana pertambangan dijalankan secara aman, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Tony.

Tony menyebut lebih dari 400 alumni ITS kini bekerja di PT Freeport Indonesia dan menempati berbagai posisi strategis.

“Pertambangan memang mengubah bentang alam, tetapi tanggung jawab kami adalah mengembalikannya agar ekosistem tetap lestari. Fokus Freeport bukan pada konglomerasi, tetapi produksi yang aman dan berkelanjutan,” kata dia.

Suasana kuliah umum berlangsung hangat dan interaktif. Dipandu oleh Adi Gunawan dari Kadin, mahasiswa antusias menanyakan isu keberlanjutan hingga kehidupan pribadi sang direktur. 

