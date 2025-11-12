Mahasiswa Vokasi Unair Tampilkan Ragam Kuliner Nusantara Lewat Ujian Akhir Semester

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mahasiswa Program Studi (Prodi) Manajemen Perhotelan Vokasi Universitas Airlangga (Unair) menunjukkan kreativitas sekaligus kemampuan profesionalnya lewat praktikum ujian akhir semester bertajuk Buffet Nusantara, yang berlangsung selama tiga hari di kampus setempat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib Pengelolaan Makanan Nusantara dan Tata Hidang. Para mahasiswa ditantang mengelola seluruh aspek penyajian makanan secara mandiri, mulai dari perencanaan konsep hingga pelayanan tamu.

“Kami dari Prodi Manajemen Perhotelan di-challenge melakukannya secara profesional,” ujar Giska Pramita, mahasiswa semester 3 yang bertindak sebagai General Manager dalam kegiatan tersebut, Rabu (12/11).

Menurut Giska, konsep buffet ini dirancang selama satu bulan dengan tema 'Dari Sabang sampai Merauke' , menampilkan ragam kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia.

“Temanya Nusantara sehingga kami menghadirkan hidangan dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lainnya,” jelasnya.

Sebanyak tiga kelas mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini, dengan total sekitar 28 orang per kelas. Masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari head chef, kitchen staff, service team, steward, hingga manajemen acara.

“Semua sistemnya dikelola mandiri oleh mahasiswa. Jadi, benar-benar belajar langsung bagaimana mengelola operasional seperti di industri perhotelan,” katanya.

Selain konsep kuliner, tata hidang juga dirancang menyerupai suasana pesta atau kondangan. Lokasi acara dibuat semi-outdoor dengan antisipasi cuaca hujan agar tamu tetap nyaman.