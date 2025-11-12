Hadapi Musim Hujan, SIER dan Warga Rungkut Kompak Gelar Kerja Bakti Massal

JPNN.com

Rabu, 12 November 2025 – 15:31 WIB
PT SIER dan warga Rungkut Surabaya gelar kerja bakti massal membersihkan saluran air untuk antisipasi banjir jelang musim hujan. Foto: Dok. PT SIER

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Semangat gotong royong menggema di kawasan Rungkut, Surabaya pada Minggu (9/11). Ratusan warga bersama PT SIER melakukan kerja bakti massal untuk menghadapi datangnya musim hujan.

Kegiatan ini berlangsung di dua titik, yakni RW 05 Kelurahan Rungkut Tengah dan RW 01 Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar-dua wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan industri SIER dan kerap menjadi daerah rawan genangan saat hujan deras.

Sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, PT SIER menerjunkan 25 personel kebersihan saluran yang dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Manajemen Kawasan SIER M Afifuddin.

Mereka dilengkapi dengan peralatan kerja lengkap untuk membantu warga membersihkan saluran air dan sampah yang menyumbat di sekitar pintu air.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan, Administrasi, dan Manajemen Risiko PT SIER Rizka Syafittri Siregar mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama.

“Kami percaya, keberlanjutan kawasan industri tidak bisa dipisahkan dari keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Melalui kerja bakti ini, kami ingin memperkuat kolaborasi sosial dan lingkungan sekaligus mengantisipasi risiko banjir saat musim penghujan,” ujar Rizka.

Rizka menyebut letak kawasan industri yang berdekatan dengan permukiman warga menjadikan kerja sama pencegahan banjir sebagai langkah penting.

Upaya itu juga menjadi bagian dari program SIER Peduli Lingkungan untuk memastikan sistem drainase di sekitar kawasan industri berfungsi optimal.

PT SIER dan warga Rungkut Surabaya gelar kerja bakti massal membersihkan saluran air untuk antisipasi banjir jelang musim hujan.
