PKB Jatim Pastikan Kawal Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny

jatim.jpnn.com - Ketua DPW PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar memastikan partainya akan terus mengawal proses pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo yang mengalami musibah beberapa waktu lalu.

Gus Halim mengatakan PKB sejak awal selalu berada di garis depan memperjuangkan perhatian pemerintah terhadap pesantren, termasuk dalam proses revitalisasi dan pembangunan fasilitas baru.

“Pastilah (PKB ikut mengawal). Harapannya sesuai dengan arahan Pak Presiden dan apa yang sudah dilakukan oleh Menko PMK, perhatian pemerintah itu bukan hanya untuk pesantren, tetapi untuk semua lembaga pendidikan dan semua agama,” ujar Gus Halim di Surabaya, Selasa (11/11).

Menurutnya, musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al Khoziny menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat kembali dukungan terhadap dunia pendidikan berbasis keagamaan.

“Kebetulan yang kena musibah kali ini pesantren. Jadi, perhatian diarahkan ke sana, tetapi prinsipnya, pemerintah hadir untuk semua lembaga pendidikan,” tuturnya.

Saat disinggung mengenai peran PKB dalam pembahasan program revitalisasi pesantren, Gus Halim memastikan partainya juga turut aktif di tingkat pusat.

“Ya, pastilah. Di Jakarta ada Gus Imin, sedangkan di Jawa Timur kami yang menerima dan mengawal pelaksanaannya,” kata mantan Mendes PDTT itu.

Tragedi ambruknya Ponpes Al Khoziny terjadi pada Senin (29/10) sore. Hasil dari analisis tim gabungan, penyebab ambruknya musala tersebut karena kegagalan konstruksi.