Kecelakaan Maut di Surabaya, Pemotor Asal Lamongan Tewas Diserempet Truk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pengendara motor asal Lamongan tewas mengenaskan setelah diserempet dan terlindas truk di Jalan Raya Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Selasa (11/11).

Korban diketahui berinisial GSB warga Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan. Dia meninggal di lokasi kejadian akibat luka parah setelah terlindas ban truk.

Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya menjelaskan, kecelakaan terjadi saat korban mengendarai sepeda motor matik warna putih bernomor polisi W 3136 KK dari arah barat menuju timur.

“Pengendara motor melaju dari arah barat Raya Menganti menuju timur Raya Jeruk Wiyung. Di depan laundry koin, korban diserempet truk warna hijau dari belakang,” kata Galih, Selasa (11/11).

Bukannya berhenti, sopir truk justru kabur meninggalkan korban yang tergeletak di jalan. Korban tewas seketika di tempat kejadian.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSU dr Soetomo Surabaya untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut.

Unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya yang mendapat laporan langsung bergerak cepat mengejar pelaku. Setelah melakukan penyelidikan dan analisis rekaman CCTV di sekitar lokasi, pengemudi truk akhirnya berhasil ditangkap.

“Sudah tertangkap dan langsung diperiksa,” ucapnya.