Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (12/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam berawan dan berangin hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Pakisaji, Tirtoyudo, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo.

Gerimis juga mengguyur Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-27 derajat celsius.