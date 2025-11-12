JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Berikut

Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Berikut

Rabu, 12 November 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (12/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam berawan dan berangin hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Baca Juga:

Paginya gerimis mengguyur Pakisaji, Tirtoyudo, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siang dan sore Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Bululawang, Dampit, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo.

Baca Juga:

Gerimis juga mengguyur Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-27 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU