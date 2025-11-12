Cuaca Surabaya Hari ini, Gerimis dan Hujan Lebat Pagi Hingga Malam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (12/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Mulyorejo, Rungkut, Sawahan, Sukolilo, Sukomanunggal, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan berawan hingga gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian Pakal hujan lebat disertai petir dan kawasan lainnya berawan.

Malamnya Pakal masih hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-25 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)