Cuaca Jawa Timur 12 November 2025, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (12/11).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Malang, Kota Surabaya, Magetan, Probolinggo, Situbondo, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan.

Gerimis juga mengguyur Lumajang, Magetan, Malang, Mojokerto, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Kota Batu. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya Kota Batu masih hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya berawan dan berangin hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 18-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-24 kilometer per jam.