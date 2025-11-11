JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Khofifah Bangga, Jatim Raih Penghargaan Nasional Atas Keberhasilan Program KDKMP

Khofifah Bangga, Jatim Raih Penghargaan Nasional Atas Keberhasilan Program KDKMP

Selasa, 11 November 2025 – 23:30 WIB
Khofifah Bangga, Jatim Raih Penghargaan Nasional Atas Keberhasilan Program KDKMP - JPNN.com Jatim
Jawa Timur raih Indonesia Kita Awards 2025 dari Garuda TV berkat 4.716 desa mandiri dan sukses program KDKMP. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menorehkan prestasi nasional dengan meraih Indonesia Kita Awards 2025 kategori Outstanding in Independent Rural Development dari Garuda TV.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan dalam ajang The Leaders Legacy yang digelar di Yudhistira Grand Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Senin (10/11) malam.

Piala penghargaan diterima langsung oleh Plt Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Baca Juga:

Garuda TV memberikan penghargaan tersebut karena Jawa Timur dinilai sukses menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, yakni 4.716 desa.

Selain itu, Pemprov Jatim juga dinilai berhasil memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk di 8.494 titik atau 100 persen desa/kelurahan di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil komitmen kuat Pemprov Jatim dalam memperkuat ekonomi dari level akar rumput.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, komitmen dan ikhtiar kita dalam menyukseskan program KDKMP diapresiasi luar biasa. Jatim berhasil menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia,” ujar Khofifah, Selasa (11/11).

Dia mengatakan pelaksanaan KDKMP bukan sekadar melanjutkan program pemerintah pusat, melainkan bentuk komitmen nyata Pemprov Jatim dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Jawa Timur raih Indonesia Kita Awards 2025 dari Garuda TV berkat 4.716 desa mandiri dan sukses program KDKMP.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   KDKMP Indonesia Kita Awards desa mandiri Khofifah Indar Parawansa ekonomi kerakyatan Pemprov Jatim

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU