Khofifah Bangga, Jatim Raih Penghargaan Nasional Atas Keberhasilan Program KDKMP

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menorehkan prestasi nasional dengan meraih Indonesia Kita Awards 2025 kategori Outstanding in Independent Rural Development dari Garuda TV.

Penghargaan bergengsi itu diserahkan dalam ajang The Leaders Legacy yang digelar di Yudhistira Grand Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Senin (10/11) malam.

Piala penghargaan diterima langsung oleh Plt Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Jatim Aftabuddin Rijaluzzaman yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Garuda TV memberikan penghargaan tersebut karena Jawa Timur dinilai sukses menjadi provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak di Indonesia, yakni 4.716 desa.

Selain itu, Pemprov Jatim juga dinilai berhasil memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk di 8.494 titik atau 100 persen desa/kelurahan di Jawa Timur.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil komitmen kuat Pemprov Jatim dalam memperkuat ekonomi dari level akar rumput.

“Alhamdulillah, komitmen dan ikhtiar kita dalam menyukseskan program KDKMP diapresiasi luar biasa. Jatim berhasil menjadi provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia,” ujar Khofifah, Selasa (11/11).

Dia mengatakan pelaksanaan KDKMP bukan sekadar melanjutkan program pemerintah pusat, melainkan bentuk komitmen nyata Pemprov Jatim dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.