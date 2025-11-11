Gus Halim: Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah Teladan Kemanusiaan Bangsa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar menyampaikan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tiga tokoh asal Jawa Timur: Syaikhona Kholil Bangkalan, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah.

Menurut Gus Halim, ketiganya merupakan sosok penting yang perjuangannya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas karunia gelar pahlawan yang diberikan kepada Syaikhona Kholil, guru dari para kiai di Indonesia, termasuk Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari dan KH Bisri Syansuri. Beliau sangat layak mendapat gelar pahlawan,” ujar Gus Halim di Surabaya, Selasa (11/11).

Halim menambahkan Gus Dur dan Marsinah juga layak menerima gelar tersebut karena perjuangan mereka membela kemanusiaan dan keadilan di zamannya.

“Gus Dur adalah simbol kemanusiaan dan pluralisme, sedangkan Marsinah, tokoh buruh perempuan yang berjuang untuk keadilan pekerja, menjadi simbol keberanian melawan ketidakadilan,” ujarnya.

Menurut Halim, nilai-nilai perjuangan ketiga tokoh itu sangat relevan untuk generasi muda saat ini.

“Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan tokoh-tokoh kita selalu mengedepankan kemanusiaan. Mereka tidak memandang agama, warna kulit, atau pekerjaan seseorang. Yang penting, manusia harus dimanusiakan,” ujarnya.

Halim menjelaskan ajaran kemanusiaan yang diwariskan para ulama itu harus terus diteruskan dalam perjuangan politik PKB.