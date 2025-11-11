SBY Dukung Pemerintahan Prabowo Capai Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan pentingnya mendorong perekonomian Indonesia tumbuh minimal enam persen dalam beberapa tahun ke depan.

Dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto itu untuk mewujudkan target tersebut sekaligus memastikan arah pembangunan tetap berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan SBY saat memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-65 Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Selasa (11/11).

“Ekonomi Indonesia harus terus tumbuh. Kita harus mampu mencapai pertumbuhan minimal enam persen atau lebih,” ujar SBY.

Dia menilai pemerintahan Presiden Prabowo memiliki arah kebijakan yang tepat dan perlu didukung agar dapat dieksekusi secara efektif.

“Saya mendukung berbagai agenda Presiden Prabowo karena saya tahu niatnya benar, tujuannya benar, arahnya benar. Tinggal bagaimana memasukkannya ke dalam sistem manajemen agar hasilnya optimal,” katanya.

Namun, SBY mengingatkan laju pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengejar angka tinggi tanpa memperhatikan pemerataan.

Dalam sistem ekonomi terbuka dan kompetitif, efisiensi memang meningkat, tetapi risiko ketimpangan juga ikut membesar.