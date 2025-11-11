Imbas Cuaca Ekstrem, 7 Titik di Magetan Diterjang Longsor

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 20:02 WIB
Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan sejak Senin siang (10/11) memicu bencana tanah longsor di sedikitnya tujuh titik berbeda. Foto: BPBD Magetan

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Magetan sejak Senin siang (10/11) memicu bencana tanah longsor di tujuh titik.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan Eka Wahyudi menyebut salah satu kejadian paling parah terjadi di jalur penghubung Desa Gonggang–Desa Janggan, Kecamatan Poncol, sekitar pukul 15.30 WIB.

Tebing setinggi 40 meter dengan lebar 20 meter runtuh menimpa dua pengendara yang sedang melintas.

“Longsoran material mengenai dua orang dan satu sepeda motor. Satu korban bernama Sarno (50), warga Desa Poncol meninggal dunia, sementara Bayu (17) mengalami luka berat. Sepeda motor milik korban juga rusak berat,” ujar Eka, Selasa (11/11).

Dia menambahkan pembersihan material dilakukan secara manual dan jalur tersebut sudah bisa dilalui kembali setelah proses evakuasi selesai.

Tak hanya di lokasi itu, longsor juga dilaporkan menutup akses jalan desa di jalur menuju Dukuh Kopen dan Dukuh Dagung. Tebing setinggi delapan meter dengan lebar tujuh meter ambruk dan menutup jalan sepenuhnya.

“Tidak ada korban jiwa, namun dibutuhkan alat berat untuk membersihkan material,” katanya.

Sekitar pukul 16.30 WIB, longsor disertai banjir luapan kembali terjadi di ruas Jalan Tawangmangu–Plaosan dan akses menuju kawasan wisata Sarangsari Hill. Material tanah menutup sekitar 30 persen badan jalan.

Bencana alam tanah longsor terjadi di 7 titik Magetan, diduga karena hujan deras.
