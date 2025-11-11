Persik Fokus Pulihkan Kondisi Pemain Jelang Lawan Persija & Semen Padang

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee (OKS) menyatakan timnya terus bersiap menghadapi laga pekan ke-13 BRI Super League 2025/2026 meski kompetisi tengah jeda karena agenda FIFA Match Day.

Dikutip dari laman resmi I.League, Selasa (11/11), pelatih asal Malaysia itu mengatakan seluruh pemain Persik telah mendapat jatah libur selama tiga hari, 8–10 November, untuk mengembalikan kebugaran fisik dan mental.

"Saya rasa pemain merasakan kepenatan. Dan mereka akan kita berikan waktu libur beberapa hari. Libur ini penting karena mereka akan beristirahat secara fisik dan mental. Saat mereka kembali, mereka akan datang dalam kondisi lebih prima," ujar OKS.

Baca Juga: Pemain Persik Kediri Dapat Libur 3 Hari Usai Duel Sengit Lawan Persebaya

Menurutnya, hasil imbang 1-1 melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-12 menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh elemen tim.

OKS berharap semua elemen tim melakukan introspeksi dan mengevaluasi diri perjalanan mereka selama dua belas pekan yang telah dilalui bersama.

"Semua melakukan evaluasi bersama. Apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu ditingkatkan lagi, apalagi kami memiliki dua pertandingan penting di bulan November sebelum libur kembali," katanya.

Setelah jeda internasional, Persik Kediri dijadwalkan menghadapi Persija Jakarta dan Semen Padang. OKS menegaskan timnya akan fokus penuh pada dua laga tersebut.

"Setelah rehat, kami harus bersiap diri lebih serius karena akan melawan Persija yang punya materi pemain dan permainan bagus. Oleh karena itu, persiapan akan kami tempuh sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik," ucapnya. (antara/mcr12/jpnn)