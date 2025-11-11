Cuaca Malang Hari ini, Seharian Bakal Gerimis Hingga Hujan Lebat Disertai Petir

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (11/11) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Sorenya berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya berawan dan gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya gerimis mengguyur Dampit, Dau, Kasembon, dan Ngantang gerimis. Kawasan lainnya hujan lebat disertai petir.

