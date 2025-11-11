Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Gerimis, Siang & Sore Hujan Lebat Disertai Petir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (11/11).

Paginya berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Siangnya gerimis mengguyur Bulak, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya hujan lebat disertai petir.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-28 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-5 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)