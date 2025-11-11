Menkeu Purbaya Pastikan APBN Siap Dukung Pembangunan Ulang Ponpes Al Khoziny

JPNN.com

Selasa, 11 November 2025 – 08:33 WIB
Tim SAR gabungan menemukan total 20 korban dengan tiga di antaranya body part pada hari ketujuh pencarian korban tragedi Ponpes Al Khoziny. Foto: Dok. Basarnas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan untuk membiayai pembangunan ulang Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo yang beberapa waktu lalu ambruk.

Hal itu disampaikan Purbaya seusai mengisi studium generale dalam rangka memperingati Dies Natalies ke-71 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11).

Purbaya mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) terkait rencana tersebut. Namun, proses eksekusi tetap bergantung pada pengajuan resmi dari kementerian teknis.

“Yang runtuh itu ya? Saya enggak tahu akhirnya seperti apa, tetapi saya sudah diskusi dengan Menteri PU,” kata Purbaya.

Dia menambahkan secara prinsip pemerintah memiliki ruang anggaran untuk mempercepat pembangunan kembali fasilitas pendidikan tersebut apabila prosedur administratif sudah diajukan.

“Pada dasarnya uangnya ada. Kalau menteri itu mengajukan, bisa dijalankan dengan cepat,” ujarnya.

Walakin, Purbaya mengakui belum menerima pembaruan informasi terkait rencana teknis pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny.

“Namun, detail akhirnya saya tahu seperti apa yang belum diskusi lebih lanjut, tetapi saya bilang uangnya ada,” tuturnya.

Pemerintah siapkan anggaran untuk pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny yang ambruk hingga sebabkan 63 orang meninggal dunia
