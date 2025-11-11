Cuaca Jawa Timur 11 November 2025, Pagi-Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (11/11).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blitar, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Magetan.

Gerimis juga mengguyur Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto,

Hujan lebat disertai petir juga melanda Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya melanda Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jombang, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun.

Hujan lebat disertai petir juga melanda Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Blitar, Kediri, Kota Blitar, Kota Kediri, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Tuban. wilayah lainnya berawan dan berangin.