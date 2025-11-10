Kecelakaan Maut di Ngawi, Pengendara Motor Tewas Tabrak 2 Kendaraan

jatim.jpnn.com, NGAWI - Peristiwa kecelakaan terjadi di Jalan Raya Ngawi-Mantingan, masuk Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Senin (10/11) sekitar pukul 10.00 WIB.

Insiden tersebut menyebabkan Wulan Fitriyani (19) warga Dusun Melok Kulon, Desa Sirigan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tewas di lokasi kejadian.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Beat bernopol AE 4501 JBI melaju dari arah barat ke timur.

“Pada saat bersamaan, melaju searah kendaraan roda empat yang tidak diketahui identitasnya serta truk Mercy Tronton bernopol AG 8401 AH,” jelas Yuliana

Dia menambahkan pengemudi kendaraan roda empat yang tidak diketahui identitasnya bermaksud mengurangi kecepatan.

Sementara itu, posisi truk yang dikemudikan Gagah Purna Warsa (35) warga Dusun Kedungrejo, Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi sedang melaju dari arah berlawanan.

“Korban menabrak belakang kanan kendaraan roda empat karena kurang hati-hati dan jarak sudah dekat. Kemudian korban terpental ke kanan dan terjadi tabrak depan kanan truk Mercy Tronton,” katanya.

Kecelakaan mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Polisi yang datang ke lokasi kejadian selanjutnya mengevakuasi korban untuk dibawa ke RSUD dr Soeroto.