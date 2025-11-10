Ucapan Syukur Buruh Jatim Atas Penganugerahan Pahlawan Nasional Kepada Marsinah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa, tiga di antaranya berasal dari Jawa Timur, yakni KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, dan Marsinah.

Penganugerahan diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025, Senin (10/11).

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur Ahmad Fauzi mengungkapkan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, sosok buruh perempuan asal Nganjuk yang dikenal sebagai pejuang hak-hak pekerja.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, Presiden Prabowo Subianto, Mensos Gus Ipul, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang telah memperjuangkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Fauzi di Surabaya, Senin (10/11).

Fauzi menyebut Marsinah sebagai pejuang buruh sejati yang tidak gentar memperjuangkan keadilan meski harus berhadapan dengan aparat bersenjata.

“Marsinah berasal dari keluarga sederhana, seorang anak petani yang bekerja di pabrik arloji Sidoarjo. Marsinah tak gentar atas misi perjuangan kaum buruh di lingkungannya. Di hadapan Marsinah, dibawa golok dan senjata oleh oknum aparat keamanan, dia tidak gentar. Beliau meninggal pada 8 Mei 1993,” ucapnya.

Fauzi menyatakan semangat Marsinah akan terus hidup dan menjadi teladan bagi para pekerja di Indonesia.

“Perjuangan Marsinah akan kami teruskan. Tentu kami juga harus mendukung investasi dan dunia usaha, tapi kesejahteraan buruh tetap harus diperjuangkan,” tuturnya.