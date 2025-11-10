Hendy Setiono Sebut Retret di Magelang Upaya Asah Mental & Kepimpinan Ala Militer

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota komunitas Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND) baru saja menjalani Retret Akademi Militer Bela Negara di Magelang.

Retret ini bertujuan untuk mengasah kepemimpinan, ketahanan mental, dan semangat kolektivitas para entrepreneur di bawah arahan disiplin militer yang ketat.

Wakil Ketua Umum KEIND bidang Kewirausahaan Hendy Setiono mengungkapkan melalui kegiatan ini para anggota dipaksa untuk keluar dari zona nyaman dan melihat potensi diri agar bisa dikembangkan.

Baca Juga: Hendy Setiono Tekankan Peran Bisnis Muda dalam Memajukan Komunitas ASEAN

“Setiap tantangan, mulai dari simulasi strategi hingga latihan fisik pagi buta, memberikan pelajaran berharga tentang ketahanan, fokus, dan pengambilan keputusan di bawah tekanan-keterampilan krusial yang harus dimiliki setiap wirausaha," ujar pengusaha asal Surabaya itu, Senin (10/11).

Selain mendorong diri untuk lebih berani, retret ini juga berhasil mengintegrasikan nilai-nilai bela negara dengan etos bisnis yang dinamis.

Hendy menyebut hasil dari retret ini adalah setiap anggota harus memiliki mentalitas baja yang tidak mudah menyerah di tengah persaingan bisnis yang ketat.

Baca Juga: Hendy Setiono Ungkap 3 Poin Penting Sebelum Ekspansi Bisnis Antarkota

“Kami membawa pulang bekal wawasan tentang arti sejati bela negara, yang kami terjemahkan sebagai ketahanan dan loyalitas tak terhingga terhadap visi dan misi bisnis," katanya.

Di balik ketegasan dan disiplin militer yang ditekankan, fokus utama dari program ini adalah memperkuat ikatan antara anggota Keind.