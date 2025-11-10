Promeg 96 Sentil Pemerintah Setelah Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi memberikan gelar Pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Keputusan ini menyentil Barisan Pro Megawati (Promeg) 96. Pasalnya, secara undang-undang peringatan tentang perjuangan para Pahlawan merebut kemerdekaan belum ditetapkan secara undang-undang.

Penetapan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional dasar hukum penetapannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang Penetapan Hari Nasional yang bukan hari libur.

Baca Juga: Front Pembebasan Rakyat Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

"Memorial pengingat perjuangan para pahlawan yang gugur begitu banyak dalam merebut kemerdekaan lho belum ditetapkan secara undang-undang. Ini kok ribut soal pemberian gelar Pahlawan bagi Pak Harto," kata Ketua Barisan ProMeg96 Jawa Timur Jagad Hariseno, Senin (10/11).

Pernyataan itu disampaikan oleh Seno seusai menjadi Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan yang digelar sederhana, di halaman Posko Pandegiling Nomor 233 Surabaya.

Seno mengatakan meski ada undang-undang yang relevan terkait pemberian tanda jasa, pemberian gelar pahlawan Nasional yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009.

Baca Juga: JAKA Tolak Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto

Namun, secara substantif peringatan Hari Pahlawan adalah tonggak sejarah dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah.

“Seharusnya peringatan ini-lah yang ditetapkan melalui undang-undang. Sebab, pemberian gelar dilakukan dengan riset. Namun, dasar pengingatnya malah belum ditetapkan," jelasnya.