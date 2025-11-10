Teknisi Tewas Terjepit Lift Restoran di Jalan Wali Kota Mustajab Surabaya, Inalillahi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang teknisi lift berinisial AM (51), warga Sidoarjo meninggal dunia saat melakukan pemeliharaan lift barang di sebuah restoran di Jalan Wali Kota Mustajab, Senin (10/11) sekitar pukul 10.47 WIB.

Kapolsek Genteng Kompol Grandika Indera Waspada mengatakan kecelakaan kerja itu terjadi ketika korban dan rekannya tengah memperbaiki lift yang mengalami kerusakan.

Setelah mengganti sejumlah komponen, korban mencoba menguji apakah lift sudah berfungsi normal. Saat pengujian itulah, korban memasukkan kepalanya ke dalam lorong lift untuk mengecek kondisi bagian atas.

Nahas, lift tiba-tiba bergerak naik-turun dan tidak berhenti, sedangkan posisi kepala korban masih berada di dalam saluran lift.

“Korban kemudian terjepit. Sempat meminta tolong dan dibantu para saksi, namun nyawanya tidak terselamatkan,” ujar Grandika di lokasi kejadian.

Tim Inafis yang datang tak lama kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban dibawa ke RSU dr. Soetomo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Korban kami bawa ke RSU dr Soetomo, pemeriksaan,” jelasnya.

Grandika menambahkan AM dan rekannya merupakan teknisi yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan restoran tersebut. Meski berpengalaman, musibah terjadi begitu cepat hingga merenggut nyawa korban.