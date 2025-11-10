Pesan Wali Kota Eri Peringati Hari Pahlawan di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Upacara peringatan Hari Pahlawan di Balai Kota Surabaya, Senin (10/11) pagi berlangsung meriah.

Ratusan tamu undangan disuguhkan berbagai pertunjukan, mulai dari Tarian Sawunggaling hingga iringan musik dari TNI Angkatan Laut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kisah Sawunggaling bisa memberi pelajaran tengang arti berkorban untuk masyarakat.

"Tidakk hanya berperang saja, tetapi memiliki kebijakan dalam sebuah kehidupannya," ujar Eri.

Menurutnya, warga Kota Pahlawan mewarisi darah Bung Tomo dan Bung Karno pahlawan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

"Saya berharap, ayo kita semuanya warga Surabaya menjadi pahlawan," bebernya.

Eri mendorong semua warga mengaplikasikan jiwa pahlawan dalam kehidupan sehari-hari dengan membantu sesama.

"Ada yang tidak mampu kita bantu. Ada yang kurang kita bisa membantu. Ada kelebihan kita jangan pernah kita sombong, kita bisa membantu," katanya.