Hari Pahlawan, UC Ajak Warga Surabaya Hidup Sehat Lewat Tempe & Mural

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam semangat memperingati Hari Pahlawan, Universitas Ciputra (UC) Surabaya menyalakan api kepedulian lewat aksi nyata untuk warga Kelurahan Penele, Jalan Plampitan, Surabaya.

Melalui kegiatan bertajuk Mural Matahari dan TempeMas (Tempe untuk Generasi Emas), UC menghadirkan kolaborasi lintas disiplin antara Program Studi Visual Communication Design (VCD), Fakultas Kedokteran (FK), dan Culinary Business (CB).

Kegiatan ini berangkat dari isu stunting yang masih menjadi tantangan nasional. Lewat perpaduan edukasi, seni, dan kuliner, mahasiswa UC ingin menyampaikan pesan bahwa sehat tidak harus mahal.

Mahasiswa semester 1 VCD UC menciptakan mural bertema Matahari sebagai simbol kehidupan, harapan, dan semangat juang. Mural ini menampilkan identitas kampung serta ajakan untuk bersama-sama memerangi stunting.

Dalam semangat Hari Pahlawan, Universitas Ciputra Surabaya menggelar aksi sosial Mural Matahari dan TempeMas di Kampung Plampitan. Foto: Humas UC

“Kami ingin menciptakan hubungan emosional antara warga dan pesan yang disampaikan. Ketika mereka melihat mural ini, mereka teringat bahwa gizi seimbang adalah pondasi generasi emas,” ujar Dosen VCD dan penggagas kegiatan Pandu Rukmi Utomo.

Kepala Program Studi VCD UC Christian Anggrianto mengatakan mahasiswa perlu belajar langsung di masyarakat.